Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hafta sonu Ayia Napa’da uğradığı saldırının ardından Güney Kıbrıs’ta tedavi gören ve Ahmet Tan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak hayatta olduğunu bildirdi.

Erhürman, bazı sosyal medya hesapları ve medya paylaşımlarında Ahmet Tan’ın hayatını kaybettiği haberleri üzerine açıklama yaptı.

Medyada yer alan paylaşımlar üzerine iki toplumlu sağlık teknik komitesinin Kıbrıslı Türk eş başkanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar ile temas kurduğunu aktaran Erhüman, “Kendisi, güneydeki hastane ile iletişime geçti ve iki ayrı görevli ile yaptığı görüşmeler sonucunda, yurttaşımızın durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayatta olduğu bilgisini verdi” ifadelerini kullandı.

Erhürman, yurttaşlardan, yetkili makamlarımızdan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini rica etti.