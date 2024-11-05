Atun: “Muhalefet milletvekillerini hukuk ve Anayasa zeminine davet ediyorum”

Genel Kurul’da ilk sözü UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun aldı.

Muhalefet milletvekillerini hukuk ve Anayasa zeminine davet eden Sunat Atun, Genel Kurul oturumu açılmadan Fazilet Özdenefe’nin 8’inci oturum anonsu yaptığını, buna itiraz ettiklerini kaydetti.

Nihai karar yerinin Genel Kurul olduğunu kaydeden Atun, “Bugünkü birleşim 9’uncu birleşimdir. Eğer kayıtlara böyle geçmeyecekse bu gasp düzenine alet olmamız mümkün değildir” dedi.

Atun, Meclis Başkanlık divanını seçmenin sadece hükümete mensup milletvekillerinin değil, herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Sunat Atun, bağlı olunan Anayasaya göre yurt dışında olan Cumhurbaşkanı’na Meclis Başkanı’nın vekalet ettiğini de söyledi.

Hükümete mensup DP ve YDP milletvekilleri partileri adına yerinden söz alarak, bu oturumun 9’uncu oturum olduğu görüşüne onay verdiklerini belirtti.

-Erhürman

Genel Kurulda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da söz aldı.

Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili süreci anlatan Erhürman, bu tartışmanın anlamlı bir tartışma olmadığını, Meclisin 3 hukukçusunun Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili olumsuz görüşünün ortada olduğunu kaydederek, tutanaklara düşülen şerhlerin divanda değerlendirileceği taaddüdünün verildiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Erhürman, “Divanı neden toplamadınız? Bunu biliyorum. Divandaki üyeleri bu iş önlerine gelirse seçim ‘geçersizdir’ diye oy kullanacaktı, onun için divanı toplamadınız” diye konuştu.

Erhürman, Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, eski Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Mehmet Öner Ekinci'nin Meclis Başkanlığı seçiminin geçersiz olduğunu belirttiğini söyledi.

Ziya Öztürkler’in bir televizyon programındaki ve DP Milletvekili Serhat Akpınar’ın basındaki açıklamasını eleştiren Erhürman, Öztürkler’i “yalancılıkla” suçladı.

Erhürman, “Sayın Serhat Akpınar bu mecliste kaç konuşma yaptı, kaç komite toplantısına katıldı? Bize laf söyleyenler hangi faaliyetleri gösterdi, herkesin malumu…” diye konuştu.

Yerinden söz alan Akpınar, Erhürman’ın Meclis’i “Güç saldırısı, itibarsızlaştırma” yeri olarak gördüğünü savundu ve Erhürman’ı “halkın sinir uçlarıyla” oynamakla suçladı.

Tufan Erhürman konuşma yaparken zaman zaman Genel Kurul’da sesler yükseldi.

Erhürman, “Mecliste kilit yok. CTP çalışmalarda aynen devam ediyor. Kimse CTP’den hukuka aykırı seçimi tanımasını bekleyemez. Neden 8’inci oturum, 9’uncu oturum tartışması yapılıyor? Bu Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır. Meclis Başkanı olduğunu iddia eden kişi Meclis Başkanı değil” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yerinden söz alarak “Bu hukuk görüşleri benim irademin üstünde mi?” diye sordu.

Erhürman, “Hukukçu görüşü elbette sizin iradenizin üstünde değil ama sizin iradeniz tecelli etmedi” dedi.

Bu konuda yorum yapan herkesi elini vicdanına koymaya çağıran Erhürman, “Bir kaos var mı, var… Bir kriz var mı? Var… Şaka gibi mi? Evet şaka gibi. Şaka gibi olan, krizi de kaosu da üreten kendine hükümet diyen bu yapıdır. Bu halinizle kendi kendinizi yönetemiyorsunuz, bir an önceki kendi içinizdeki krizi, kaosu, şaka gibi hali bitirin. Meclisin çalışmalarını engelleyen sizsiniz” diye konuştu.

Halkın herkese iyi geleceğini belirten Erhürman, “Doğru yola gelin. Bunu yapmak istemezseniz hiç olmaza meclise darbe yapmayın. Meclis oturumu kapanmıyor. Neden kapanmıyor? Meclis Başkanı seçilmedi, o yüzden kapanmıyor. Böyle devam ederse hep 8’inci oturum olacak” dedi.

Oldu bitti ve dayatmalara boyun eğmeyeceklerini belirten Erhürman,“CTP’ye başka bir seçenek bırakmadınız. Başka seçenek yoktur. Akıl yoluna gelin. Diyalog her zaman kurulur ama bu sizin dayatmalarınızı kabul edeceğiz demek değildir. CTP Meclis Başkanlığını tanıyamaz. Bu seçimin yok hükmünde olduğunu siz de biliyorsunuz” şeklinde konuştu.