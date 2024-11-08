CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, Kanal T’de katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi.

Ülkenin yönetilmediğini, hiçbir bakanlığın kendini hiçbir konuda sorumlu görmediğini savunan Erhürman, konuşmasında şunları da ifade etti:

“Ulaştırma Bakanlığı yolların aydınlatılması konusunda kendini sorumlu görüyor mu? Trafikte insanlar ölüyor, iş kazalarında insanlar ölüyor, kimse sorumluluk almıyor. Bir sene önce güneyden kuzeye akan ekonomi nasıl olur da kuzeyden güneye akmaya başlar? Ekonomiyi mi inşaat sektörünü mü, narenciyeyi mi yönettiler? Karşımızdaki zihniyet parti içinde kim kimiyle didişecek, kim ne olacak gailesi çekiyorlar. Bu arkadaşlar ülkeyi kötü yönetiyor değil, yönetmiyor. Halka dair bir gaile yok.”

Meclis’te yaşananlardan herkesin çok sıkıldığını söyleyen Erhürman, “Hepimiz çok sıkıldık mecliste yaşananlardan ama bir kurultay yarışı yaşandı, ülkeyi yönettiğini iddia eden siyasi parti bir sene başka bir şey konuşmadı ve konuşturtmadı. Hiç kimse sıkılmadı. Bizim sıkılmamız gereken şey oradaydı. Bir sene boyunca bu ülke kendi haline bırakıldı. Şimdi de kurultayın artçı depremleri yaşanıyor. Herkes iktidar yarışlarıyla ilgileniyor. Mesele bu…”ifadelerini kullandı.

“Ölü gözünden yaş beklenmez” diyen Erhürman, uzun zamandır erken seçimi dillendirdiklerini anımsattı.

“Erken seçim lazım, halka gitmeleri gerektiğini söylüyoruz. Yapması gereken en basit işleri yapmayanlardan başka bir şey beklenmez” diyen Erhürman, bir toplumun beğenmediğini değiştirmesinin bir varoluş refleksi olduğuna söyledi.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Bir toplum ‘değiştirmek istiyorum’ mesajı vermezse, varoluşu sorgulanır hale gelir. Bize algı operasyonlarıyla umutsuzluk aşılamaya çalışıyorlar. Biz meclisi çalıştırmak istiyoruz. Bu meclise sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu iş diyalogla çözülür diye söyledim. Diyalog çağrısını, krizi yaratanların yapması gerekiyordu ama diyalog çağrısına yanıt da vermediler.”

Meclis Başkanlığı seçimi sürecine değinen, divanın toplanacağını söylemelerine rağmen bunun yapmadıklarını söyleyen Erhürman, UBP Milletvekili ve divan üyesi Yasemin Öztürk’ün, “Bu oylar geçersizdir” açıklaması olduğunu savundu.