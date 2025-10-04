(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Irak uyruklu Bootan Jameel Husseın yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yusuf Güneş mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 1 Ekim 2025 tarihinde saat 13:45 raddelerinde İtalya'dan posta yolu ile tedarik ettiği kendi, eşi, oğlu ve kızı adına düzenlenmiş sahte İtalyan kimlik kartlarını Güney Kıbrıs’a gitmek amacıyla Metehan Sınır Kapısı’nda görevli muhaceret memuruna verip işlem yaptırmaya çalışarak sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, kimliklerin PGM sahtecilik uzmanına gönderildiğini, inceleme neticesinde kimliklerin sahte olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, vize ile İtalya’ya gittiğini, oturma izni aldığını, avukat aracılığı ile kendisine ve ailesine 15.000 Euro karşılığında İtalya kimlik kartı başvurusu yapıp ülkesine geri döndüğünü, kimliklerin kargo aracılığı ile kendisine ulaştığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC ile yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.