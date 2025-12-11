Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar görüşüyor.

BM İyi Niyet Ofisi’nde yer alan toplantı saat 16.00’da başladı. Toplantının ardından, basına açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ziyareti sonrasında gerçekleştirilen toplantının ardından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından düzenlenecek gayriresmi resepsiyona katılacak.