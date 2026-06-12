Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

Holguin, pazartesi günü Erhürman ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından, bugün liderlerle ikinci baş başa görüşmesini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme saat 15.00’te başladı.

Holguin, pazartesi günü liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 5+1 formatında genişletilmiş bir toplantı için hazırlandıklarını, toplantının temmuz veya ağustos ayında olabileceğini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise, dün düzenlediği “Cumhurbaşkanlığında 200 Gün” isimli basın toplantısında, bir 5+1 formatında toplantı yapılacaksa, bu toplantıda hem Güven Yaratıcı Önlemler’e ilişkin sonuç üretilmesini hem de çözüm süreci açısından ileri bir adım atılmasını istediklerini vurgulamıştı.

Seçim döneminde ortaya koydukları dört maddelik metodolojiye bağlılıklarına vurgu yapan Erhürman, bugüne kadarki deneyimlerden ders çıkararak hareket ettiklerini söylemişti.

- Holguin, gün içinde Hristodulidis ile de görüşecek

Holguin, bugün saat 17.00’de de Hristodulidis ile görüşecek.

Holguin’in temaslarına pazartesi günü Ankara, ardından Atina’yla devam etmesi bekleniyor.