Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görüş, öneri ve eleştirilerin dikkatle değerlendirildiğini belirterek, halkın tüm kesimlerini can kulağıyla dinlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının yok sayılmasına, yokmuş gibi davranılmasına, görmezden gelinmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Erhürman, “Tepki vermek elbette sorunları çözmez, statükoyu değiştirmez. Ama tepki vermemek görmezden gelinmeyi kabullenmek anlamına gelir. Çözüm perspektifine ve çizdiğimiz çerçeveye bağlı olarak tepki verdik.” dedi.

-“Başlayan çalışmalar önümüzdeki on beş günlük süre içerisinde hız kazanacak”

Cumhurbaşkanı Erhürman yaptığı açıklamada, seçimden önce söylenenleri seçildikten sonra yapmaya çalışmanın demokrasinin gereği olduğunu belirterek, seçimden önce söylediklerini şu sözlerle hatırlattı:

“Bizim için iki masa var. Biri, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün müzakere edileceği ‘müzakere masası’, ikincisi, ‘müzakere masası’nın oluşturulmasına ilişkin görüşmelerin yapılacağı, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, iki taraf arasında ilişkilerin ve güvenin artırılmasına yardımcı olacak ve çözüme henüz ulaşılamayan koşullarda, çözüm perspektifiyle, birlikte iş yapılabilecek konularda adımlar atılmasına yönelik ‘görüşme masası.’ Görüşme masası oluşturuldu, ortaya, daha önce Cenevre ve New York’ta görüşülenlere ek olarak on maddelik bir öneri konuldu ve başlayan çalışmalar önümüzdeki on beş günlük süre içerisinde hız kazanacak.”

-“Müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm için müzakere istiyoruz”

“Bizim için önemli olan müzakere değil, çözümdür.” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm için müzakere istiyoruz. Bunun için de daha önceki dönemlerden farklı olarak dört maddelik metodoloji önerimizi ‘görüşme masası’na koyacağız. İlk görüşmede bu dört maddelik öneri masaya konuldu.” ifadelerini kullandı.

-“Kıbrıs Türk halkı hiçbir koşulda görüşmeden kaçan taraf olmayacak”

Kıbrıs Türk halkının hiçbir koşulda görüşmeden kaçan taraf olmayacağını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“İlkelerimiz ve çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda hangi katılımcılarla olursa olsun tüm görüşme taleplerini kabul etmeye ve daha fazla görüşme için girişim yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nda uluslararası toplum temsilcileriyle görüşmeler her düzeyde devam ediyor.”

-“Tepki vermemek görmezden gelinmeyi kabullenmek anlamına gelir”

Kıbrıs Türk halkının, adadaki iki eşit kurucu ortaktan ve adada egemenlik haklarına sahip iki taraftan biri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının yok sayılmasına, yokmuş gibi davranılmasına, görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz. Tepki vermek elbette sorunları çözmez, statükoyu değiştirmez. Ama tepki vermemek görmezden gelinmeyi kabullenmek anlamına gelir. Çözüm perspektifine ve çizdiğimiz çerçeveye bağlı olarak tepki verdik. Sadece açıklamalarla değil, uluslararası toplumla ilişkilerde de tepki vermeye, halkımızın varlığını ve haklarını aynı ilkeler çerçevesinde anlatmaya devam edeceğiz.”

-“Pek çok alanda da temaslara başladık. Meyveleri aldıkça paylaşacağız”

“Görüşme masası”nın dışında da bir dünya olduğunu ve ellerinde olan tüm olanakları kullanıp, halkı dünyayla buluşturma çabası içinde olacaklarını ifade eden Erhürman, “Halkımızın varlığını, sorunlarını ve çözüm iradesini tüm dünyaya anlatacağız. İlk girişimlerimizi yaptık. Pek çok alanda da temaslara başladık. Meyveleri aldıkça paylaşacağız.” dedi.

-“Cumhurbaşkanlığı ‘içerideki’ görevlerini de yerine getirecek”

Cumhurbaşkanlığı’nın görev alanına giren konulardaki yetkilerin kullanılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı ‘içerideki’ görevlerini de yerine getirecek. Üstlendiği görevleri birlikte ‘yönetme ilkesi’ çerçevesinde, liyakat esasına uygun biçimde oluşturulan birimlerle birlikte yürütecek. Bu görevler hükumetle diyalog ve istişare esas alınarak ve yarışma içine girilmeden yerine getirilecek.” ifadelerini kullandı.

-“İhracat ve Turizm Birimi oluşturuldu ve çalışmalarına başladı”

Cumhuriyet Güvenlik Kurulu ve Siyasi Partiler Konseyi’nin ilk toplantılarının yapıldığını hatırlatan Erhürman, şunları kaydetti:

“İçeride İhracat ve Turizm Birimi oluşturuldu ve çalışmalarına başladı. Gençlik Konseyi oluşturulmasının ön hazırlıkları yapılıyor. Teknik komitelerin koordinasyonu çalışmaları başladı ve devam ediyor.

Cumhurbaşkanı’nın yetki alanına giren konularda hükumet ile diyalog ve istişare, sorun çözme odaklı bir biçimde, kamuoyuyla ‘hükumet ile yarış’ algısı oluşturmama ilkesi çerçevesinde paylaşılmak suretiyle devam ediyor.”

-“Görüş, öneri ve eleştiriler de elbette dikkatle değerlendirilmektedir ve değerlendirilecektir”

“Demokrasinin gereği, seçimden önce verilen sözleri seçildikten sonra tutmaya çalışmaktır.” görüşünü yineleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Şeffaflık önemlidir ve atılan her adım, doğru zamanda, doğru biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Seçimden önce söylenenlerin yapılmaması ya da seçimden önce söylenenler dışında şeyler yapılması yönündeki görüş, öneri ve eleştiriler de elbette dikkatle değerlendirilmektedir ve değerlendirilecektir.

Halkımızın tüm kesimlerini can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz, edeceğiz. Sözümüz var, birbirimizin sözü olacağız demiştik, sözümüze sadık kalacağız. Bu yola birlikte çıktık, birlikte yürümeye devam edeceğiz.”