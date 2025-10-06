Erhürman Esentepe’de halkla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Esentepe’de halkla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Erhürman halk buluşmasında “Sözüm sözdür; bu söz bizim sözümüzdür. Bu söz dünyada duyulacak. Bizim varlığımızı herkes teslim etmek zorunda kalacak. Bu, bizim çocuklarımıza karşı yükümlülüğümüzdür” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, etkinlikte CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

- “Cumhurbaşkanlığı toplumun bütünlüğünü koruyacak”

Esentepe’deki konuşmasında Cumhurbaşkanının toplumun bütünlüğünü koruması ve temsil etmesi gerektiğini belirterek; ülkenin dört bir yanını karış karış dolaştıklarını ifade eden Erhürman “Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar karış karış dolaşıyoruz. YDP’ye, DP’ye, UBP’ye ya da başka partilere oy vermiş olsun hiç fark etmez; biz bir bütün olacağız” dedi.

Erhürman, “Tarafsız olacağız” ifadelerini kullanarak, ülkenin ve halkın tamamını temsil edeceklerini söyledi.

- “Hep birlikte yürüyeceğiz; bu güzel ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz”

Seçime sayılı günler kaldığını hatırlatan ve sabırlı olacaklarını dile getiren Erhürman şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı, 19 Ekim’den sonra tüm toplumla kucaklaşacak. Her gün çoğalarak yürüyoruz. Seçimin sonucuna dair birtakım tahminler geliyor. Karşı taraf bütün tuşlara birden basmaya başladıysa, bize saldırmaya başladıysa, gerçek anket odur. Bunu, geride kaldıklarını fark edenler yapar. İstedikleri kadar saldırsınlar, bölmeye ve parçalamaya çalışsınlar; onlar bölmeye çalışacak, biz inadına birleştireceğiz. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız; bu güzel ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz”

- "Son beş yıl bomboş geçti"

Son beş yılın “bomboş geçtiğini” kaydeden Erhürman, bu dönemde yeni bir sınır kapısının dahi açılmadığını, mevcut kapıların eziyete dönüştüğünü ifade etti.

Karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı konusunda da hiçbir ilerleme kaydedilmediğini belirten Erhürman, “19 Ekim’den sonra kimse çocuklar arasında ayrımcılık yapamayacak. 19 Ekim’den sonra Hristodulidis, kendi kafasına göre insanların haklarını ihlal edemeyeceğini masada öğrenecek” dedi.

“Beş sene geçirdik; bunların hiçbiri hiçbir masada gündem olmadı” diyen Erhürman, önümüzdeki beş senede ciddiyeti olan bir cumhurbaşkanlığı olacağını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı ciddiyetle konuları ele alacak, sorunlarla ciddiyetle ilgilenecek” dedi.

“Dilerim kimse, beş yıl bir görev yaptıktan sonra anlatacak hiçbir şey bulamayacak noktaya düşmez. Bu, bir insanın, bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şeydir” diyen Erhürman, ne toprağından ne de bu memleketin çocuklarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Sözüm sözdür; bu söz bizim sözümüzdür. Bu söz dünyada duyulacak. Bizim varlığımızı herkes teslim etmek zorunda kalacak. Bu, bizim çocuklarımıza karşı yükümlülüğümüzdür” dedi.

- Çeler

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise son beş yılda Kıbrıs Türk halkının hakkının yendiğini kaydetti.

TDP’nin bu süreçte toplumun sesine kulak verdiğini belirten Çeler, “Beş yıl daha kaybettirmelerine izin vermedik. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizim sözümüz, bizim seçimimiz Tufan Erhürman’dır” dedi.

“Bizi 50 yıldır ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bu topraklarda yaşayan herkesle yürüyoruz ve kazanacağız” diyen Çeler, herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir düzen için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

-Kırok

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise, seçimleri “kader seçimi” olarak nitelendirerek, son beş yılda Kıbrıs Türk halkının dünyadan tamamen koptuğunu ve hiçbir arenada söz sahibi olamadığını söyledi.

“Yeni dönem, dünya üzerinde varlığımızı yeniden ispatlayacağımız bir dönem olacak. Üzerimizdeki ölü toprağını atacağız” diyen Kırok, 19 Ekim seçimlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Mücadeleye ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirten Kırok, “Yeni dönem 19 Ekim’de başlayacak” dedi.

-Talat

Etkinlikte konuşan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da bölge halkına teşekkür ederek, “Birlikte yürüyoruz, çoğala çoğala yürüyoruz ve kazanacağız” şeklinde konuştu.

Her geçen gün çoğalarak değişimin ateşini yakıyoruz” diyen Talat, daha güçlü bir şekilde yollarına devam ettiklerini ve 19 Ekim’de değişimin gerçekleşeceğini belirtti.