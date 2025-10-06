TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, hükümeti hem Meclis hem de Bakanlar Kurulu kararları üzerinden sert bir şekilde eleştirdi. Denktaş, sosyal medya paylaşımında, hükümetin yalnızca yönetimsizlik ve beceriksizlikle değil, bilerek ve isteyerek ülkeyi batırma ve devleti zayıflatma görevini yerine getirdiğini ileri sürdü.

Paylaşımında Meclis’te bağımsızlık bildirgesinin ortadan kaldırılmasına ve Bakanlar Kurulu’nun Türkiye’den bir market zincirine 49 yıllığına arazi kiralayıp sadece yüzde 1 gümrük vergisiyle market açma izni vermesi için protokol imzalamasına değinen Denktaş, “Bizim kendi marketlerimiz, orada çalışanlar, mahalle bakkalları ne olacak? Umurlarında mı sizce?” ifadelerini kullandı.

Denktaş, uygulamaların yerel işletmeler ve çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını vurgulayarak, hükümetin politikalarını sert şekilde eleştirdi.