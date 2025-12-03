Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman bu sabah, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Soner Öyken ve öğretmenler tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman; okulun faaliyetleri, gereksinimleri ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldığı ziyaretinde ayrıca, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen el boyama etkinliğine de katılan Cumhurbaşkanı Erhürman, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.