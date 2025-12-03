Lefke Belediyesi öncülüğünde, bölgedeki okulların, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların katılımıyla bugün "Yüreğimizde engel yok, biz birlikte güçlüyüz" sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Yürüyüşü yapıldı.

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, katılımcılar Orta Cafe – LAÜ güzergâhında başlayan yürüyüşte engelsiz yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla pankartlar taşıdı ve dayanışma mesajları verdi.

Açıklamada, Lefke Belediyesi’nin farkındalığı artırmak, engelsiz yaşamı desteklemek ve toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içinde olmak adına çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya konuyla ilgili olarak, 3 Aralık’ın engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aziz, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında eşit, erişilebilir ve adil koşullarda yer alması için belediyenin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini de vurguladı.