Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için adaya gelen Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Necmettin Çalışkan, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kabulde karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ yer aldı.