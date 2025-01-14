“Cumhurbaşkanlığında da hükümette de ülkenin yetişmiş beşeri sermayesini görmezden gelmeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda da hükümette de ülkenin yetişmiş beşerî sermayesini görmezden gelmeyeceklerini belirterek “Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz.” dedi.

CTP Basın Bürosu'nun açıklamasına göre Kanal T’de Nazar Erişkin’in sorularını yanıtlayan Erhürman, Kıbrıs sorunu ve iç meselelerle ilgili görüşlerini paylaştı ve “Gidiş hazırlıklarını yapan bir yapı görüyorum.” diye konuştu.

-“Uzatmaları oynuyorlar”

Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu’nun kullandığı ifadeleri anımsatarak sözlerine başlayan Erhürman, UBP’nin ise bu söylemler karşısında suskun kaldığını savundu. Erhürman, “Tüm bunları yan yana koyduğunuzda, kendine hükümet diyen yapının temel motivasyonunun nereye olduğunu görebilirsiniz” dedi.

Hükümetin, halkın alım gücünü yükseltme veya ekonomi gibi bir derdinin olmadığını öne süren Erhürman, Erhan Arıklı’nın, “UBP örgüt başkanları vatandaş yapıyor, ben yapamıyorum” ve Fikri Ataoğlu’nun “Evet biz de yapamıyoruz ve şikayetçiyiz" söylemlerine işaret etti.

“Memleketin şu anda sorunu nedir? Alım gücü, narenciye, üretim gibi sorunlar gündemlerinde dahi değil” şeklinde konuşan Erhürman, ülkenin birçok birikmiş sorununun olduğunun altını çizdi ve “Bu yapıyla bu işin gitmeyeceği, herkesin malumudur. Uzatmaları oynuyorlar.” dedi.

Erken seçime işaret eden Erhürman, “2027’ye kendileri bile inanmıyorlar. Memleket açısından geçen her gün, bu halkın zamanından çalınmış bir gün olarak kayda geçiyor.” diye konuştu.

-“Ne yaptığını bilmeyen bir yapı”

Ne yaptığını bilmeyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu iddia eden Erhürman, “Meclis’e bir şey getirmiyorlar, Bakanlar Kurulunda da bir şey tartışmıyorlar. İnsanların arasında değiller.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “İnşaat sektöründe çok ciddi türbülans var, ‘bir iki inşaatçıyı memnun edeyim’ düşüncesindeler. Sanayi yok olma tehlikesinde ama birkaç sanayiciyi fonlarla halledebileceklerini düşünüyorlar. ‘Benim kızımı işe aldılar, sanayide bana da yer verdiler’ şeklinde bazı pansumanlarla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Bunları fark etmezsek, ekonominin külliyen çöküşü çok uzakta değil.” dedi.

Mevcut yapının, hükümet etme konsantrasyonuna sahip olmadığı görüşünü savunan Erhürman, “Gidiş hazırlıklarını yapan bir yapı görüyorum. Bir seçim olmadıkça, bu parlamento içinden hiçbir şey olmaz. O motivasyon dağıldı.” şeklinde konuştu.

“Sistem tartışması, beceriksizliğin üstünü kapatmaktır” diyen Erhürman, CTP’nin tek parti olarak iktidara gelme hedefinde olduğunu söyledi.

-“Kıbrıs sorunu uluslararası bir sorundur”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin şu anki tavrının, yeni bir dönem başlatmak olduğunun görüldüğüne işaret etti.

Çok taraflı bir toplantının takvimlenmiş durumda olduğunu vurgulayan Erhürman, “Çok taraflı toplantı yapılacak. Türkiye ile Yunanistan’ın da bulunacağı kesin. Böyle bir toplantıya gidiliyorsa, bir şey için gidilir” dedi.

Kıbrıs sorununun toplumlararası sorundan ibaret olmadığını söyleyen Erhürman, “Kıbrıs sorunu uluslararası bir sorundur” ifadelerini kullandı.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeyle ilgili de konuşan Tufan Erhürman, “İçerideki konuşmada benim açımdan son derecen önemli olan şey, Sayın Hakan Fidan yukarıdan pozisyon ortaya koyan bir tavır içerisinde değildi. Diyalog ortamı vardı ve teknik düzeyde de konuşan bir kişiydi” dedi.

Fidan’ın buradaki basın toplantısında bir iş birliğinden bahsettiğine işaret eden Erhürman, “Bu çok doğru bir şeydir. Türkiye, Yunanistan, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar sorunlarını hallederlerse bölge barışı açısından da fırsat penceresi açılır. Sayın Guterres de Kıbrıs sorununu bölge barışının bir anahtarı olarak görüyordur” dedi.

-“Bu statüko istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir değildir”

Ülkede bir çözüm olacaksa, bunun gevşek federasyonla olacağının görüldüğüne vurgu yapan Erhürman, söz konusu durum üzerinde bir konsensüs de oluştuğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının her lider döneminde masada gevşek federasyonu tartıştığına dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs Rum tarafı hep merkezi yanı güçlü federasyonu savunmuştu. AKEL bu fikrin en sıkı temsilcisiydi ama şimdi gevşek federasyonu da destekleyebileceklerini söyledi. DİSİ de bunu söyledi. Çözüm olursa, bu şekilde olur” ifadelerini kullandı.

“Bu statüko istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir değildir. CTP olarak ortaya koyduğumuz maddeler çok önemlidir. Eğer yine ayak sürüme olursa, biz bu statükoya geri dönmeyeceğiz. Bunun en başta taahhüt altına alınması gerekiyor. Federasyon bizim için ideolojik bir saplantı değildir. Federasyon bizim için bir bilgidir. Resmi bir müzakere masasının konusu federasyondur lafı ne sert cevaptır ne de saplantıdır. Bu bir bilgidir. Güvenlik Konseyi kararlarında vardır. Bu kararlar değişebilir diyen varsa ihtimal vermiyorum” diyen Erhürman, CTP olarak hem Cumhurbaşkanlığında hem de hükümette ülkeyi “Birlikte yöneteceğiz” diyerek yola çıktıklarını belirtti.

Erhürman, “Birlikte yöneteceğiz derken çok samimiyiz. Hem cumhurbaşkanlığı hem de hükümet düzeyinde ülkenin yetişmiş beşerî sermayesinin herhangi bir kısmını görmezden gelmeyeceğiz” diye sözlerine ekledi.