Arıklı, YDP’nin hükümetten ayrılma kararına ilişkin UBP içerisindeki bazı milletvekillerinin tavırlarını eleştirerek, sert ifadeler kullandı.

“YDP’nin Muhatabı Başbakandır”

Arıklı, UBP içerisinde bazı milletvekillerinin YDP’nin hükümetten ayrılma kararını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, bu durumu tebessümle takip ettiklerini söyledi. Bazı milletvekillerinin YDP’ye ait olan Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna göz diktiğini, bazılarının ise hükümet desteğinin düşmesiyle Başbakan’a şantaj yapmayı planladığını iddia etti.

Hasan Taçoy’un kendilerine “Ayrılacaksan ayrıl, ülkenin önünü aç” şeklinde bir mesaj gönderdiğini belirten Arıklı, şu yanıtı verdi:

“YDP’nin muhatabı Sayın Taçoy değil, Sayın Başbakandır. YDP milletvekilleri, UBP milletvekilleriyle değil Başbakanla muhatap olur. Koalisyona girerken Sayın Taçoy’a fikrini sormadık, çıkarken de sormayacağız.”

YDP’nin Kararı Merak Ediliyor

Erhan Arıklı’nın bu açıklaması, YDP’nin hükümetten ayrılma ihtimalinin ciddi bir şekilde masada olduğunu ve bu durumun UBP içerisinde farklı tepkilere neden olduğunu gözler önüne seriyor. YDP’nin hükümetten ayrılması durumunda siyasi dengelerin nasıl değişeceği ise merak konusu.