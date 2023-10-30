Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik yasa ile şans oyunları yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan Ergin Hergül bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez olguları aktardı. Polis, 2022 yılı Şubat ayında KKTC geneline toplu SMS gönderen vidobet isimli sanal bahis sitesi ile ilgili yapılan soruşturmada SMS’lerden edilen gelirlerin 5 milyon 963 bin TL’lik kısmının zanlının hesabına yatırıldığının belirlendiğini söyledi. Polis, o dönem zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu paraların SMS işlemlerinin hızlandırılması için hesabına yatırıldığını söylediğini aktardı. Polis, yapılan ileri soruşturmada 2018-2021 yılları arasında bir GSM şirketinde müdür yardımcısı olarak görev yapan zanlının kendi telefon numarası ile 3 adet sahte kullanıcı ismi ile SMS satışı yapıp, şirkete ait 11 milyon 829 bin TL’yi kendi hesabına aktardığını açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlının SMS satışı yaptığı kişilerden ifade temin edildiğini söyledi. Polis, zanlı hakkında başlatılan müstahdem tarafından sirkat suçuyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik yasa ile şans oyunları yasasına aykırı hareket suçuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti. Polis, bir soru üzerine zanlının adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz mülk olmadığını, annesi adına havuzlu villa bulunduğunu ancak tüm satış işlemlerinde zanlının adının geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhine getirilen hiçbir suçlamayı kabul etmediğini de açıkladı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, 3 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.