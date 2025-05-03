Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışı yapılan Cumhuriyet Yerleşkesi’ndeki yeni Cumhurbaşkanlığı makamında bir araya geldi.

Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreni için ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar, tören programı kapsamında görüşerek, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış töreninin tamamlanmasının ardından alandan ayrılarak, TEKNOFEST KKTC’nin üçüncü gününde düzenlenen ödül törenine katıldı. Bu törende Tatar ve Erdoğan birer konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilerleyen saatlerde ülkeden ayrılması bekleniyor.