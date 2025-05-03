Başbakan Ünal Üstel, Yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının halkın, devletin ve egemenliğin mührü olduğunu belirtti.

Üstel, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışı vesilesiyle yaptığı açıklamada, yeni yapıların yalnızca birer mimari kazanım değil; Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, demokratik iradesinin ve kurumsal devlet varlığının somut birer ifadesi olduğunu vurguladı.

Yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının Kıbrıs Türk halkının siyasal ve tarihsel varlığının birer mührü olarak Cumhuriyet tarihindeki yerini alacağını belirten Üstel, “Bu mühür; halkın onurla taşıdığı bağımsızlık idealinin, kendi kendini yönetme kararlılığının ve kurumsallaşmış devlet düzenimizin güçlü bir simgesi olacaktır.” dedi.

Üstel, yeni Meclis binasının yalnızca yasaların görüşüldüğü bir yapı olmayacağını, aynı zamanda halk iradesinin temsil edildiği, egemenliğin hayata geçirildiği kutsal bir çatı olarak hizmet vereceğini ifade etti.

- “Türkiye ile kardeşliğimizin ve ortak kader anlayışımızın bir yansımasıdır”

Yapıların Türkiye Cumhuriyeti tarafından inşa edilip Kıbrıs Türk halkına armağan edildiğini hatırlatan Üstel, “Bu eserler, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak kader anlayışının birer yansımasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a halkımız adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

KKTC’nin bir devletin sahip olması gereken tüm temel niteliklere sahip olduğunun altını çizen Üstel, halkı, sınırları, anayasal düzeni, güvenlik gücü, kamu otoritesi ve yaklaşık 65 yıllık devlet yönetimi tecrübesiyle kurumsallaşmış yapıları olan bir devlet olduklarını belirtti.

Üstel, “Bu halk kendi kaderine sahip çıkmış, kendi devletini kurmuş ve onu yaşatmayı başarmıştır. Şimdi bu devleti uluslararası toplumda hak ettiği yere taşıma zamanıdır.” diye konuştu.

- “Yapılar kadar içindeki ruh da önemlidir”

Başbakan Üstel, sözlerinin devamında “Bilinmelidir ki, yapılar kadar o yapıların taşıdığı ruh da çok önemlidir. Bu Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binaları sadece taş duvarlardan ibaret olmayacak; içinde taşıyacakları egemenlik iradesi, halk sevgisi ve demokrasi ruhuyla Kıbrıs Türk halkını geleceğe taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Üstel ayrıca, 47 yıl boyunca Kıbrıs Türk halkına hizmet veren eski Meclis binasına da şu sözlerle veda etti:

“İçinde devlet kurduğumuz, Cumhuriyetimizi ilan ettiğimiz, bize 47 yıl boyunca hizmet eden eski Meclis binamıza onurla veda ediyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın; bu değerli yapıyı da tarihi değerini ve anlamını bilerek, devletimizin ruhuna uygun şekilde değerlendirecek, restore edecek, güçlendirecek ve sonsuza dek yaşatacağız.”

Başbakan Ünal Üstel sözlerini, “Bu tarihi açılışın devletimize, halkımıza ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyor; bu kıymetli eserlerin hayata geçmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.” sözleriyle tamamladı.