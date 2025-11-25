Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk" dedi.

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, "Her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika Devletini, toplumunu, yöneticilerini tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolda özellikle Türkiye'nin elinden ne geliyorsa yapacağını ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği ilan ettiğini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah bunu başaracağız." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini bildiren Erdoğan, Tahıl Koridoru konusundaki gayretleri anımsatarak, "Tahıl Koridoru gayretimiz aslında barışa giden yolu açmak içindi. Gerek Avrupa gerek Afrika, bütün buralara Tahıl Koridoru'yla ulaşalım istedik, ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık. Ama daha sonra bu devam etmedi. Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum. Yine bu kadar insan öldü. Bu ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atarız, bunları kendisiyle müzakere edeceğim ve bu müzakereden sonra da alacağımız neticeyi gerek Avrupalı gerek Sayın Trump gerek diğer dostlarla görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Sudan'daki çatışmalara ilişkin de "Sudan'daki kardeşlerimiz de Türkiye'nin oradaki bu sıkıntıların çözümünde yer almasını zaten onlar da talep ediyor. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, aynı şekilde Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk, bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız." dedi.