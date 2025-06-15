Ercan Havalimanı’nda, dün valizinde uyuşturucu tespit edilen O.T. (E-26) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı'nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, KKTC’ye giriş yapacak O.T’nin (E-26) tasarrufundaki valize Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu valizde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 6 sigara tespit edildi.

Bahse konu şahsı tutuklandı.