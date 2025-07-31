Lefkoşa’da bugün saat 02.00 sıralarında alkollü içki tesiri altındaki Uğur Yetim (E-25) yönetimindeki GD 683 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Hamitköy çemberinde kırmızı ışıkta bekleyen Bekir Özkul (E-21) yönetimindeki TMK 858 plakalı araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan olmazken, Uğur Yetim aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polis, konuyla ilgili soruşturmasına devam ediyor.