Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı Lefkoşa’da meydana gelen “Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan zanlılar Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla bugün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 8 Eylül 2023 tarihinde saat 07.10 raddelerinde Ercan Havalimanı Lefkoşa’da, Mısır’da sakin Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla tasarruflarındaki cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Çalışma vizesinin fotoğrafını görevli muhaceret görevlisine gösterip tedavüle sürdükleri esnada tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların suçüstü tutuklandıklarını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, sahte evrakı Mısır’da bin dolara bir şahıstan alıp, KKTC’ye geldiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Mısır uyruklu zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.