(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen "polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır hareket ve itale-i lisan" suçlarından tutuklanan 44 yaşındaki Uğur Dahar hakkındaki yargı süreci 3 günde tamamlandı. Sanık, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanarak, 48 bin TL para cezasına çarptırıldı. Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç’in huzurunda görülen davada sanık aleyhine getirilen itale-i lisan, polisi darp ve görevinden men, uygunsuz tavır-ı harekette bulunma davalarını kabul etti.

Sanığın davalarını kabul etmesinin ardından kararını açıklayan Yargıç Bilgeç, sanığın suçunu kabul etmesini, ülkede herhangi bir sabıkasının bulunmayışını, pişman olup özür dilemesini dikkate alarak, hürriyeti bağlayıcı bir ceza yerine para cezası vermeyi uygun gördüğünü açıkladı. Yargıç, sanığın mahkum olduğu davalardan 48 bin TL para cezasına çarptırdı.



Ne olmuştu

19 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Ercan Havalimanında yolcu çıkış kısmında bulunan Kale 12 X-ray cihazından geçiş yapmak isteyen ve sarhoş bir vaziyette bulunan Uğur Dahar'ın bagajı içerisinde yapılan kontrolde taşıyabileceği yasal sınırın üzerinde alkollü içki bulundurduğu gerekçesi ile kendisini uyaran PM K.F ve PM T.Y.’ye hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını sallayarak "Ben götürür veririm" deyip rahatsızlık yapıp uygunsuz tavır-ı harekette bulunduktan sonra, kendisinden konu içkileri almak isteyen polislere direnip konu içkileri vermeyerek görevli memurların görevlerini yapmaktan men ettikten sonra elleri T.İ.’nin sağ yüz kısmına ve K.F.’nin ise sol dirseğine vurmak suretiyle memurları ettiğini ve onlara hitaben "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz sizi mahvedeceğim sizi o….çocukları" deyip İtale-i Lisanda bulunmuşu. Sanık suçüstü tutuklanmış, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alınmıştı.