(Kamalı Haber) Lefkoşa'da meydana gelen “suç gelirini aklama ve bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapma” suçlarından tutuklanan Ramadan Uzuner,Ergün Demir ve İlker Zencilek mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlıların 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin Doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi. Polis, zanlı Zencilek ile Demir’in farkı kişilerin hesaplarına aktarılan parayı çekip Uzuner'e verip komisyon aldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ikisi tanık üçü zanlılara ait olmak üzere 5 adet cep telefonunun emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, yapılan soruşturmada zanlı İlker Zencilek’in bir şahsın hesabını kullanarak 20 bin 842 dolar parayı temin edip, zanlı Ergün Demir vasıtası ile Ramadan Uzuner’e teslim edilmesini sağladığını açıkladı. Polis, zanlı Ramadan Uzuner’in ise bir şahsın hesabını kullanarak 273 bin dolar temin ettiğini kaydetti. Polis, toplam para miktarının 694 bin dolara çıktığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken banka hesapları ve aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Uzuner’in avukatı yeniden polise soruşturma kapsamında herhangi bir kamera kaydı veya banka döküm belgesi bulunup bulunmadığını sordu. Polis, bu konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Savunma, emare alınan para olup olmadığını da sordu, polis hayır cevabını verdi. Savunma, müvekkili Uzuner’in kısa süre önce bel ve boyun fıtığından dolayı ameliyat olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına, Uzuner’in doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.