Ercan Havaalanı’nda önceki gün ele geçirilen 13 kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yürütülen 13 kilogramlık uyuşturucuyla ilgili ileri soruşturmada aranan ve tutuklanan zanlıların Z.B.(E-30) ve O.S.(E-54) olduğu açıklandı. Valizinde uyuşturucu bulunan M.B. de tutuklanmıştı.

Öte yandan Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacak K.S.Ç.’nin (E-21) valizinde polis tarafından yapılan kontrolde, içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 öğütücü tespit edilerek emare alınırken bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da bir yaya da uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa’da, Kaliland bölgesinde dün öğle saatlerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada şüpheli görülen ve üzeri aranan yayanın tasarrufunda sentetik cannobinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 kağıt parçası tespit edildi ve yaya K.S.Ç.(E-21) tutuklandı.