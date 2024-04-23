T&T Havalimanı İşletmeciliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle havalimanına gelen çocuklara yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği ve her yıl kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklar tarafından en güzel şekilde kutlanması için organizasyon yapan T&T Havalimanı İşletmeciliği, çocuklar için havalimanında da bir etkinlik organize etti.

Havalimanının gelen ve giden yolcu salonlarında gerçekleştirilen etkinlikte palyaçolar çocukların yüzlerini renkli boyalar ile figürler çizerek boyadı.

Ercan Havalimanı’na gelen çocuklara KKTC ve TC bayrakları dağıtıldı. Ayrıca yüz boyama etkinliğinin yer aldığı organizasyonda renki elbisleri ve saçları ile çocukların neşesi olan palyaçolar onların yüzlerini boyadı.

Çocukların keyifli vakit geçirmesi için gerçekleştirilen etkinlikte palyaçolar birbirinden renkli figürleri çocukların yüzlerine resmetti. Kedi, köpek, kelebek gibi figürlerinin çizildiği etkinlikte çocuklar ve aileler fotoğraf çektirerek renkli hatıralar biriktirdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’na gelen çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için yüz boyama etkinliği düzenlediklerini, etkinlikte hem ailelerin hem de çocukların sosyalleşme imkânı bulduğunu belirtti.