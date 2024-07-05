Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ercan Havalimanında bavulunda yapılan kontrolde içerisinde uyuşturucu madde içeren kraşer bulunması üzerine tutuklanan zanlı Aşan Yaşar Kaya teminat talebiyle bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Aşan Yaşar Kaya’nın 28 Haziran 2024 tarihinde saat 14.15'te Lefkoşa Ercan Havalimanında giden yolcu salonu içerisinde kale 8 x-ray cihazından geçiş yaptığı esnada beraberinde getirdiği yolcu valizinde Gizeh marka metal öğütücü tespit edilmesine müteakip yapılan kontrolde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığı ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vererek söz konusu öğütücüyü Lefkoşa'da ismini bilmediği bir parkta bulduğunu beyan ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, 1 milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.