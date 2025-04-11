(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen 'Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürmek ve Sahte Davranışla Kayıt Teminine Teşebbüs' suçlarından tutuklanan Deejan Basnet mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Aysın Erdemirci mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 09.04.2025 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Ercan Havalimanında tanımadığı bir şahıs tarafından yurtdışından posta yolu ile kendisine gönderilen kendi adına düzenlenmiş sahte İspanya pasaportunu Ercan havalimanında görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle "Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürmüş' ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs" ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını belirtti. Polis, pasaportun Polis Genel Müdürlüğüne bağlı belge inceleme şubesine gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, Nepal uyruklu zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.