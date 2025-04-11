(Kamalı Haber)- Haspolat’ta komşusu A.Y.’ye ait ikametgâhın yatak odasından para çalan Buse Fatoş Körkurt yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Melisa Alpaslan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 08.04.2025 tarihinde 07:00-17:30 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin zanlının Haspolat’ta sakin A.Y.’ye ait ikametgâhın yatak odasında muhafaza edilen toplam 3.500 TL ve 140 Sterlin nakit para ve yine yatak odası içerisinde ki komodin çekmecesinde muhafaza edilen 60.000 TL değerindeki muhtelif altınları sirkat ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 9 Nisan günü tespit edilerek tutuklandığını, sirkat edilen konu altınların ve nakit paranın zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispa-vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.