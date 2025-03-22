Ercan Havalimanı'nda, 2 yolcunun bavulunda uyuşturucu bulundu. Şahıslar tutuklandı.

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Polis Basın Bülteni'ne göre, dün Ercan Havaalanı’nda, KKTC’ye giriş yapan T.D.(E-41) ve D.Y.(K-43)’nin bavullarına narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından bavullarda arama yapıldı.

Aramada, T.D.’ye (E-41) ait bavulda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, D.Y.’ye (K-43) ait bavulda ise içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 6 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: RSS