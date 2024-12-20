(Kamalı Haber) – Ercan Havaalanında meydana gelen “başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklanan zanlı Ashley Osahenrhunmwen Ogiamien bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı. Polis, 21.03.2024 tarihinde saat 16:00’da Ercan Havalimanı’nda Ashley Osahenrhunmwen Ogiamien'nin Nijerya’da temin ettiği Precious Eloghosa adına ıstar olunan pasaportu Precious Eloghosa isimli şahsın kimliğine bürünerek görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle başkasının kimliğine bürünmek suretiyle sahte davranışla kayıt temin ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının 13.12.2024 tarihinde Precious Eloghosa adına ıstar olunan İrlanda pasaportu ile Metehan Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru Mimar, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının tasarrufundaki iki pasaportun da orijinal olduğunu ancak İrlanda pasaportunun başka bir şahsa ait olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu kaydederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışın çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün polise ıspat-ı vücutta bulunmasına ve 40 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.