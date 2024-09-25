Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi bugün düzenlenen törenle açıldı. İlk aşamada 88 kişinin günlük eğitim ve hizmet alacağı Engelsiz Yaşam Evi’nin yatılı kısmının 2025 yılında açılması hedefleniyor.

18 dönümlük arazide günlük bakım ve 24 saatlik yatılı bakım olmak üzere iki tesis olarak inşa edilen Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bugünkü açılış törenine devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra, engelli bireyler, aileleri ve öğretmenleri de katıldı.

Törende Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği adına Güliz Kaner birer konuşma yaptı.

-Kaner

İlk sözü alan Güliz Kaner, bu proje için yaklaşık 12 yıldır çalıştığını, bu sürede 10 bakan değiştiğini kaydederek Engelsiz Yaşam Evi’nin ilk etabının hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Ailecek bu projeye baş koyduk” diyen, merkezin iç donanımı tamamen derneğin ve Kaner Şirketler Grubun sponsorluğunda yaptıklarını kaydeden Kaner, projede birçok gönüllünün de emeği olduğunu söyledi.

Güliz Kaner, Engelsiz Yaşam Evi’nin günlük ve 24 saat hizmet alınabilecek bir merkez olarak tasarlandığını anımsatarak, projenin kalanının çok hızlı şekilde tamamlanmasını diledi.

- Karavezirler

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, “Böyle bir hizmetin beldede verilecek olması bizleri çok mutlu etti” dedi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak her zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında olacaklarını kaydeden Karavezirler, her zaman olduğu gibi hizmet kalitesini artırmak için çalışacaklarını belirtti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise konuşmasında, doğru zamanda doğru kişilerle buluşmanın önemli olduğunu, bu proje için önce Güliz Kaner sonra da Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile bir araya geldiğini söyledi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin kısa süre önce hırsızlık ve yağma nedeniyle milyonlarca TL zarara uğratıldığını anımsatan Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’den aldığı destekle yıllardır tamamlanamayan projeyi bitirmek için yola çıktığını kaydetti.

Engelsiz Yaşam Evi’nin gündüz bakım ve 24 saat bakım olmak üzere iki tesis olarak dizayn edildiğini belirten Gardiyanoğlu, yatılı merkezin de tüm donanımlarının Güliz Kaner tarafından karşılandığını söyledi.

Gardiyanoğlu, “Hedefimiz 2025’in ilk çeyreğinde 24 kişilik yatılı bölümü de hizmete açmaktır ” dedi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin 116 kişilik tasarlandığını, görüşme odalarının, atölyelerin, yemekhanenin, konferans salonunun tamamlandığını belirten Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun bugünkü açıklamasını eleştirdi.

Gardiyanoğlu, “Burası için 6 kez şartname değiştik, hepsi zaman kaybıydı. Nereye el attıysak eksik çıktı. İhaleye çıktığımızın ertesi günü bazı kişiler burada eylem yaptı, bize hesap sordu. Bu arkadaşlar 9 yıl boyunca neredeydi? Mutluluğumuzu görsünler diye davet ettik ama katılmadılar. Gelselerdi bu güzelliği, heyecanı göreceklerdi. Bu güzellikler hepimizindir, gelecek nesillerindir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Evi’nin açılışı Başbakan Ünal Üstel ve konuklar tarafından yapıldı ve merkez ziyaret edildi.