Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışı metrekareye 4 kilogramla Selvilitepe'nin aldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, dün 08.00 ve bugün 08.00 saatleri arasındaki 24 saatlik sürede meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Selvilitepe’de metrekareye 4, Kalkanlı ve Alsancak’ta 3, Yeşilırmak, Çayırova, Lefke, Karaoğlanoğlu, Akdeniz, Girne, Gemikonağı ve Kozanköy’de 2, Boğaz, Güzelyurt, Doğancı, Gaziveren, Taşpınar ve Türkeli’nde ise 1 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgeler ise, metrekareye 1 kilogramdan az yağış aldı.