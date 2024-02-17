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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın Mehmetçik’te kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Mehmetcik 69 kg/m², Sipahi, Kaleburnu 42 kg/m², Mallıdağ 35 kg/m², Dipkarpaz 33 kg/m², Yenierenköy 26 kg/m², Çayırova 20 kg/m², Esentepe 18 kg/m², Geçitkale, Tatlısu, Gönendere 13 kg/m², İskele, Sandallar, Kantara, Beylerbeyi 9 kg/m², Selvilitepe 7 kg/m², Kozanköy 6 kg/m², Serdarlı, Salamis, Çamlıbel 5 kg/m², Diğer Yörelerde İse 0,1 İle 5 kg/m² arası yağış kaydedildi"