KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 11 kg ile Değirmenlik ve Lapta’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Değirmenlik, Lapta 11, Alsancak, Çamlıbel, Karaoğlanoğlu, Selvilitepe 8, Kozanköy, Boğaz, Kalkanlı 6, Akdeniz, Mağusa, Girne, Tatlısu, Mallıdağ 5, Mehmetcik, Taşkent, Zafer Burnu, Akdoğan, Ziyamet 4, Sipahi, Salamis, Yeşilırmak, Gaziveren, Yenierenköy, Kırıkkale, Yakın Doğu Üniversitesi 3”

Diğer yörelere ise metrekareye 0.1 ile 2 kg arası yağış düştü.