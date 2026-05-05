Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, özgür ve bağımsız gazeteciliğin demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Dalkan, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgiye erişiminin temel bir hak olduğunu belirterek, "yargı süreçlerine ilişkin haberlerin cezai yaptırım tehdidiyle sınırlandırılmasının" bu hakkı zedelediğini ifade etti. Dalkan, bu tür uygulamaların gazeteciler üzerinde baskı oluşturduğunu ve oto-sansürü artırdığını savundu.

“Basın susturulamaz; çünkü susturulan basın, halkın gerçekleri öğrenme hakkının engellenmesi anlamına gelir.” ifadelerini kullanan Dalkan, bu tür düzenlemelerin hayata geçirmesinin kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Kamusal gücü elinde bulunduranların daha fazla şeffaflıkla denetlenmesi gerektiğini kaydeden Dalkan, bu denetimi zorlaştıran adımları kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve ifade özgürlüğünün korunmasının hayati önem taşıdığını dile getiren Dalkan, özgür basın ve özgür düşüncenin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.