KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 87 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beylerbeyi 87 Kg/M², Taşkent 58 Kg/M², Boğaz 57 Kg/M², Girne 46 Kg/M², Alevkaya 40 Kg/M², Esentepe 34 Kg/M², Karaoğlanoğlu 25 Kg/M², Kozanköy, Lapta 18 Kg/M², Selvilitepe, Sipah, 17 Kg/M², Yenierenköy 15 Kg/M², Balıkesir 14 Kg/M², Gönyeli 13 Kg/M², Alsancak 12 Kg/M”

Diğer yörelere ise 0.1 ile 10 kg/m² arası yağış düştü.