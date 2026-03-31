Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin yasa gücünde kararnamenin, demokratik süreçlerin ve hukukun üstünlüğünün “açıkça ihlali” olduğunu savundu.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısının görüşmeleri sırasında yaşanan olayların, toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı görüşünü belirterek, “Ortaya çıkan kaos, darp olayları ve gerilim asla kabul edilemez durumlardır.” dedi.

Buna rağmen üyelerin, emekçilerin ve toplumun eyleme gösterdiği katılım ve kararlı duruşun, demokrasi adına önemli bir örnek olduğunu kaydeden Atan, tüm kesimlere teşekkür etti.

“Hükümetin, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen ilgili yasayı anti-demokratik bir şekilde Resmi Gazete’de yayımlayarak, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe koyması kabul edilebilir değildir.” diyen Atan, bu uygulamanın, demokratik süreçlerin ve hukukun üstünlüğünün açıkça ihlali olduğunu savundu.

Atan, sendikalarla dayanışma içerisinde “hukuksuz ve anti-demokratik uygulamaya” karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.