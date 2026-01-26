2026 yılı alkollü içki satış ruhsatı yenileme başvurularının 2-27 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa Kaymakamlığı’na yapılması gerektiği duyuruldu.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruya göre, Alkollü İçkiler Satış Yasası uyarınca alkollü içki satış ruhsatı bulunan işletmelerin belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunmamaları halinde ruhsatları yenilenmeyecek.

Ruhsat yenileme başvurusu için işletmelerden; Kaymakamlıktan temin edilecek başvuru formu, işletme sahibinin kimlik fotokopisi (tüzel kişiler için onay belgesi), koçan veya kira sözleşmesi, bağlı olunan belediyeden alınmış 2026 yılı İşletme İzin Belgesi, Çalışma Dairesi’nden alınacak Tescil Belgesi, Gelir ve Vergi Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenlik Belgesi ile 2025 yılı Alkollü İçki Ruhsatı talep edilecek.

Kira sözleşmesi sunulması halinde, sözleşmenin Gelir ve Vergi Dairesi tarafından onaylanmış olması, alkollü içki satışına ilişkin madde içermesi ve izin süresini kapsayan geçerli bir zaman dilimini içermesi gerekiyor. Ayrıca işyerinin bina ruhsatının bulunması ve kaçak yapı olmaması şartı aranacak.

Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.