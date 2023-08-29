Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, Türk Ulusunun ve kahraman silahlı kuvvetlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

And, 30 Ağustos Zafer Bayramı 101’inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

And mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın en güçlü ordularına ve emperyalizme karşı özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile yanan yüce Türk milletinin ulu önder Atatürk'ün liderliğinde, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, sarsılmaz azim ve inancının zaferini 101’inci yılında Büyük Türkiye Cumhuriyeti devletinin 100’üncü kuruluş yılında millet olarak kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Emperyalist güçler tarafından hazırlanan, Türk insanını küçücük bir coğrafyada esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen Sevr planının yırtılıp atıldığı, Anadolu topraklarının gerçek ve sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğüne kastedenlere karşı tüm dünyaya nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösteren zaferin günüdür 30 Ağustos.

Dünya harp tarihinde emsali olmayan, geçilemez denen Yunan savuma hattını çok kısa sürede dogmatik görüş ve inançlarla birlikte paramparça ederek aşan, planlama ve icrasıyla hayran olunan, Anadolu’yu ve Türk’ü esaretten kurtaran ve yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı bu eşsiz zaferin 101’inci yıl dönümünü 'İlelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti’nin' 100’üncü kuruluş yılında kutlarken, Ulusumuzun, kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlar, bir üst rütbeye yükselen silah arkadaşlarımızı tebrik eder, şehitlerimizi, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anarız.”