Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) hükümete her alanda “temiz eller operasyonu” başlatma çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamasında, ülkede düzensiz ve kontrolsüz göç yaşandığını, KKTC topraklarının özellikle üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına kontrolsüz şekilde satıldığını, uyuşturucu ve mali suçlarda patlama olduğunu, kamuda yozlaşmaya yaşandığını, kamu kurumlarına liyakatsiz personel alımı olduğunu ileri süren ve trafikte yaşanan keşmekeşe dikkat çeken dernek, yaşanan sıkıntıların devam etmesi halinde toplumsal bir felakete doğru gidildiğini savundu.

Dernek, Polis Genel Müdürlüğü ile görüşülerek polisin araç gereç ve personel eksikliğinin giderilmesiyle birlikte tüm alanlarda “temiz eller operasyonu” başlatılması gerektiğini ifade etti.

Ekonomik kriz ve döviz artışının her geçen gün artarak devam etmesi ile bilhassa bazı özel sektör çalışanları ile sosyal sigorta emeklilerinin yaşayamaz hale geldiklerini ifade eden EMPOLDER, hükümetin bir an önce bu gibi kesimlere kalıcı, adil ve eşit bir katkı yapması gerekmektiğini vurguladı.

Açıklamada, “Hal böyle iken, devreye yeni konulan Ercan Devlet Hava Limanı’ndaki eksikliklerin giderilmesi beklenmeden, yolcu gecikme ve uçuş rötarlarında Polis Genel Müdürlüğü’nün tek suçlu gibi gösterilmek istenmesi de kabul edilemez ve gerçeklerin saptırılması amacını taşıdığı ve bunun altındaki kötü niyetin tarafımızdan gayet iyi bilinmekle beraber buna asla müsaade etmeyeceğimizi belirtiriz” denildi.

İç Güvenlikle ilgili polis teşkilatındaki sorunların herkes tarafından yıllardır gayet iyi bilindiğini ileri süren EMPOLDER açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Buna rağmen, son 147 polis alımı yapılırken aynı zamanda 151 personelin emekliye ayrılması veya istifası sonrası, 2023 yılına yüzde kırk oranında eksik kadro ile başlayan ve çalışmalarında çok büyük fedakarlık gösteren başta Polis Genel Müdürü olmak üzere tüm polis mensuplarını kutlar diğer kamu çalışanlarına örnek ve emsal teşkil etmesini dileriz.

Hükümetin bir an önce ve gecikmeden, Polis Genel Müdürlüğü ile bir araya gelerek, popülizmden uzak, polisin kadro, araç, gereç, teçhizat ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için gereken her türlü tedbirin alınmasını ve ülkemizde temiz eller operasyonunun her konuda ve kesimde başlatılmasını beklemekteyiz.”