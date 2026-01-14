Seminere; KTEMB ve EMO üyelerinin yanı sıra elektrik müteahhit firmalarının teknik personeli ile üniversitelerin ve meslek liselerinin elektrik bölümü öğretmenleri katıldı.

KTEMB’den yapılan açıklamaya göre, seminerde, elektrik tesisatlarında topraklama uygulamaları, iş güvenliği ve yürürlükteki mevzuat kapsamlı şekilde ele alındı.

Seminerin açılışında KTEMB Başkanı Türkay Uzun Sılalı, EMO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aysal ve ETMD Başkanı Cemil Topak konuşma yaptı.

Açıklamaya göre, açılış konuşmalarında, kurumlar arası iş birliğinin sektörel gelişim açısından taşıdığı öneme vurgu yapılırken, elektrik tesisatlarında doğru ve standartlara uygun topraklamanın can ve mal güvenliği açısından hayati bir unsur olduğu ifade edildi. Ayrıca bu tür teknik ve eğitici etkinliklerin, elektrik sektöründe kalite standartlarının yükseltilmesine ve mesleki gelişimin desteklenmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Açılış konuşmalarının ardından seminer, dört oturum halinde devam etti.

İlk üç oturumda ETMD temsilcileri Elektrik Mühendisi Emre Metin ve Elektrik Mühendisi Orkun Estik, “Elektrik Tesisatlarında Topraklama” başlıklı sunumlarıyla katılımcılara teknik bilgiler aktardı ve uygulamaya yönelik örnekler paylaştı.

Öğle yemeği arasının ardından gerçekleştirilen dördüncü ve son oturumda ise EMO temsilcisi Elektrik Mühendisi Osman Eminel, topraklama uygulamalarına ilişkin “Yasa ve Kurallar” başlıklı sunumuyla mevzuat ve yasal sorumluluklar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Seminerin kapanış bölümünde, seminere sundukları katkılardan dolayı Emre Metin ve Osman Eminel’e, KTEMB ve EMO adına teşekkür plaketi takdim edildi.