Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, vefatının 42. yıldönümünde saygı ve minnetle andığını bildirdi.

Küçük yayımladığı anma mesajında “Dr. Küçük, Kıbrıs Türklerinin en zor dönemlerinde ortaya koyduğu kararlı duruş, fedakârlık ve liderlik ruhuyla, bugün hâlâ yol gösterici bir ışıktır” ifadelerini kullandı.

Mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün yalnızca bir siyasi lider değil, aynı zamanda halkının geleceği için yılmadan mücadele eden bir dava adamı olduğunu belirten Küçük, onun bıraktığı mirasın Kıbrıs Türk halkının kimliğinde ve devlet bilincinde derin izler taşıdığını ifade etti.

“Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesi, bugün üzerinde yaşadığımız özgür toprakların temel taşlarından biridir” ifadelerini kullanan Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün halkın birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğine dair mesajlarının günümüzde de büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle genç nesillerin bu tarihi mirası doğru anlamasının hayati olduğunu söyledi.

Küçük, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, liderlerinin cesareti ve halkın kararlılığı sayesinde başarıya ulaştığını hatırlatarak, Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmanın, onun ideallerine sahip çıkmakla mümkün olacağını ifade etti.



Küçük, mesajında “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, onuru ve geleceği için verdiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmayacağız. Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet, saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.