Ortakların bu kaçak etlerden haberi yokmu?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde son dönemde artarak ilerleyen et kaçakcılığı suçları ile mücadele eden polis ekiplerimizin önceki gün gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen yaklaşık 1 ton kaçak etle ilgili olarak uzun zamandan sonra ilk defa etin teslim edileceği restorant da tespit edilerek Ciğerim Restoran işletmecisi Behçet Kıral’da tutuklandı. Ancak Kıral’ın restorant ortaklarının bu olayın neresinde oldukları merak konusu.

Hangi koşullarda elde edildiği ve hangi şartlarda paketetlendiği belli olmayan ucuz olarak aldıkları etleri fahiş fiyatalara halka satan ancak fiyatlar ile ilgili şikayet yapıldığında görüyorsunuz et kasapta pahalı bahanesi ardına saklanan konu şahıslar şimdi ne diyecek. Ciğerim Restoran gibi birçok restoran’ında denetimlerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu Ciğerim Restoran’ın şubeleri bulunmaktadır ve bu şübelerin ortaklarıda vardır neden sadece bir işletmeci tutuklandı?, ortakların hiçmi suçu yok ?, sattıkları etin nerden temin edildiği ve getirldiğini bilmiyorlar mı? Para kazanma uğruna halkın sağlığını tehdit eden bu ve buna benzer restoranların işletmecilerinin bir an önce yargı huzuruna getirilmesi ve yargılanmlarının ivedilikle sağlanması gerekmektedir. Halkın sağlığı onların maddi kazançlarından daha önemlidir.

Söz konusu olay nasıl olmuştu:

18.05.2023 tarihinde Demirhan Lefkoşa'da Dağyolu çemberi olarak bilinen yerde, Girne'de sakin Sercan Çınar'ın kullanımında bulunan RG 800 plakalı araç şüphe üzerine durdurularak yapılan kontrolde araç içerisinde Güney Kıbrıs'dan kanunsuz olarak ithal edilen 590 kg donmuş ciğer, 302 kg donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et tespit edilmişti. Tutuklanan araç sürücüsü Sercan Çınar'dan yapılan soruşturmada bahse konu et ürünlerinin Ciğerim Kasap Restoran işletmecisi Behçet Kıral'ın isteği üzerine aldığı tespit edilmiş ve Behçet Kıral’da derdest emri gereği tutuklan mıştı.