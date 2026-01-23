Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda (KIB-TEK) üretim yetersizliğinden dolayı kesintiler yapıldığını, kesintilerin tüketici ve kurumun arıza ekiplerine bilgi verilmeden gerçekleştirildiğinden can güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

Elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Tuğcu, "İş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle, üretim yetersizliğinden dolayı yapılan kesintilerin, tüketiciye arıza ekiplerine ve ilgili birimlere önceden açık şekilde bildirilmesi zorunludur. Buna rağmen son dönemde üretim yetersizliğinden kaynaklanan kesintilerin herhangi bir bilgilendirme yapılmadan hayata geçirildiği görülmektedir. Bu sorumsuz yaklaşım, teknik personeli her an iş kazası ve hatta ölümle sonuçlanabilecek risklerle karşı karşıya bırakmaktadır" dedi.

Tuğcu, üretim yetersizliği gerekçesiyle yapılan elektrik kesintilerinin bölge amirleri dâhil olmak üzere hiçbir birime bildirilmediğini söyledi.

Kurumda, Toplu İş Sözleşmesine aykırı uygulamaların artarak devam ettiğini savunan Tuğcu, bu anlayışın "kabul edilemez" olduğunu, sendikanın yasal haklarını kullanacağını belirtti.