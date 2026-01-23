Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), asgari ücreti değiştirmeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu "yaşamın gerçekleriyle bağını koparmakla" eleştirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısıyla ilgili Basın-Sen Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, komisyonun "emekçilerin yaşam gerçekleriyle bağını tamamen koparmış" olduğu ve asgari ücretin değiştirilmemesinin "kabul edilebilir bir durum olmadığı" kaydedildi.

"Asgari ücret, barınma, beslenme, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi en temel ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır" ifadelerine yer verilen açıklamada, asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığının "yok sayıldığı" , emekçinin bilinçli biçimde "yoksulluğa mahkum edildiği" kaydedildi.

Belirlenen asgari ücretin toplumda karşılık bulmadığından komisyonun yeniden toplanmak zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, "Emekçilerin yaşamını esas almayan, özel sektör emekçilerini sistemli biçimde yoksullaştıran bir anlayış değişmediği sürece, ortaya çıkacak her sonuç aynı ölçüde sorunlu olmaya mahkumdur" denildi.

Asgari ücrete yapılan artışın hayat pahalılığının altında olduğu kaydedilen açıklamada, bunun ne ekonomik gerçeklerle ne de insan onuruna yakışır yaşam ilkesiyle bağdaştığı belirtildi.