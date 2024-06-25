Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün Güney Kıbrıs’ta örgütlü sendika SIDIKEK-PEO’yu ziyaret etti.

El-Sen Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede elektrik konusu ve konuyla ilgili adanın kuzeyi ve güneyinde yaşanan sorunlar tartışıldı, yapılabilecek ortak girişimler değerlendirildi.

Kıbrıs sorununun da ele alındığı görüşmede, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüme karşılıklı inanç ifade edildi.

İki sendikanın yetkilileri, ilişkileri daha da geliştirme ve bu bağlamda sosyal etkinliklerle de bu bağı güçlendirme konusunda uzlaşırken, SIDIKEK-PEO 11 Temmuz Perşembe günü El-Sen’e iade-i ziyarette bulunacak.