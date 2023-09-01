Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, dün yapılan Kıb-Tek münhalleriyle ilgili şaibe iddiaları bulunduğunu belirterek “hakkının yendiğini, torpil yapıldığını düşünen ya da şaibe yaratacak herhangi bir gözlemi olan herkesi” sendikaya davet etti

Sendika Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Tuğcu, haftalardır dile getirdikleri “şaibe” iddialarının, dünkü yazılı sınav ve bugün yapılan sözlü sınavlarla birlikte ayyuka çıktığını öne sürdü. Tuğcu, durumun bu raddeye gelinmesinin nedeninin de sordukları sorulara ve yaptıkları tüm açıklamalara rağmen bu şaibeleri giderecek hiçbir adım atmamakla eleştirdiği Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun tavrı olduğunu iddia etti.

Sabahtan bu yana şaibe ve torpil iddialarının sosyal medya ve basına yansıdığına dikkat çeken Tuğcu, “İnsanlar bir sınava bile gönül rahatlığıyla giremiyor. Sınava giren ve hakkının yendiğini, torpil yapıldığını düşünen ya da şaibe yaratacak herhangi bir gözlemi olan herkesi El-Sen’e davet ediyoruz. Bu iddiaların doğruluğunun araştırılması ve gerekirse hukuki sürecin başlaması için sendika olarak hakkı yenilen herkesin yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Tuğcu, münhalsiz istihdamın toplu iş sözleşmesi ihlali olacağını ve asla kabul edilemeyeceğini de belirterek, bunun denenmesi halinde El-Sen’in hukuksal mücadele dahil, üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurguladı.