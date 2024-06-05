Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), 8 Haziran Cumartesi günü “KIB-TEK’te Yeni Dönem, İyi Yönetim – Krizden Ortak Akılla Çıkma Çalışması” temalı çalıştay düzenleyecek.

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre sürdürülebilir, ekonomik ve çevreci enerji politikalarının belirlenebilmesi ve yürütülebilmesi amacıyla düzenlenecek çalıştaya hukukçular, ekonomistler, mühendisler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin elektrik konusundaki uzman temsilcileri katılacak.

KIB-TEK yönetiminde önceki dönemlerde görev yapan isimlerin da katılacağı çalıştay beş farklı başlık altında, 40 uzmanın katılımıyla yapılacak.

Basına kapalı olacak çalıştayın sonuçları, raporlamanın tamamlanmasının ardından basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.