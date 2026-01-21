Ülkede giderek derinleşen hırsızlık, yolsuzluk ve usulsüzlük düzenine karşı sessiz kalınamayacağı vurgulandı. Kamu kaynaklarının talan edildiği ve emeğin yok sayıldığı ifade edilen açıklamada, sendikaların sorumluluk bilinciyle hareket ettiği kaydedildi.

Bu çerçevede EL-SEN, HÜR-İŞ ve TEL-SEN, hırsızlığa ve yolsuzluğa karşı yürütülecek her türlü mücadelede birlik ve beraberlik içinde, kararlı ve ortak bir duruş sergileme konusunda tam mutabakat sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, emekçilerin alın terini korumak, kamu yararını savunmak ve hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışının hâkim olması için tüm hukuki ve demokratik mücadele yollarının birlikte kullanılacağı belirtildi. Hiçbir baskı, tehdit ya da algı operasyonunun bu ortak mücadele kararlılığından vazgeçirmeyeceği vurgulandı.

Sendikalar, yolsuzluğa bulaşanların, hırsızlık düzenini sürdürenlerin ve buna göz yumanların karşısında omuz omuza durmaya devam edeceklerini ifade etti.