Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite saat 09.30’da başlayan toplantısında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili yasa tasarısını oybirliği ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Örgütü ve Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.